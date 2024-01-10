64'ünde ilkokulu 69'unda liseyi bitirdi yeni hedefi üniversiteydi 79 yaşında hayatını kaybetti

10 yıl önce İhlas Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Koyun, "Ömrüm olduğu müddetçe üniversiteye de gitmek için çaba harcayacağım ve başarılı olacağıma da inanıyorum. Bizim çocukluk dönemimizde bulunduğumuz yerde okul yoktu. Benim yaşımdaki köylülerim ve arkadaşlarımın tamamı okuma yazma bilmiyor. Ben ise okuma yazma öğrenmek ve diploma alabilmek için açık ilköğretim okuluna kaydımı yaptırdım. 64 yaşımda ilköğretim okulu mezunu oldum. Daha sonra ise açık liseye kaydoldum. Açık liseyi teşekkür belgesi ile tamamladım ve diplomamı aldım. Bundan sonra benim amir-memur olacak ve kariyer yapacak halim yok. Ancak, okumanın yaşı olmadığını göstererek, okuma yazma bilmeyenlere örnek teşkil edeceğimden dolayı çok mutluyum.