62 yıldır kimseler yaşamıyor Muğla'daki hayalet köyün sırrına bakın
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde terk edildiği bilinen ve 'Hayalet Köy' olarak tabir edilen Kayaköy, havadan görüntülendi. 62 yıldır kimsenin yaşamadığı köy, bakın ne hale gelmiş.
1923 yılındaki mübadele ile birlikte Rumlar'ın terk ettiği, ardından 1957 yılında meydana gelen Fethiye depreminden sonra Türk vatandaşların da göç etmesiyle sessizliğe bürünen Kayaköy, şimdilerde sadece turistik gezi amaçlı kullanılıyor.
Yıllardır yerleşik yaşamın bulunmadığı hayalet köy, Türkiye’nin en önemli tatil beldelerinden olan Fethiye'de yer alıyor. Ayrıca köy, doğal güzellikleriyle de görenleri kendine hayran bıraktırıyor.
Çatısı olmayan yüzlerce ev: Yeni çekilen görüntülerde doğal güzelliklerin arasında çatıları olmayan yüzlerce evin görüntüsü, ilginç manzaralar oluşturdu.
Ziyaretçi akınına uğruyor: Terk edilen köyün zirvesinde yer alan Türk Bayrağı ile bütünleşen manzara kendine hayran bırakıyor. Ayrıca bölgeyi ziyaret için yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi geliyor.