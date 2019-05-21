60 yıl sonra evlatlık verilen oğluna kavuştu Müge Anlı canlı yayında buluşma
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 60 yıl sonra Balı Civelek'i oğlu Bedir'e kavuşturdu. Canlı yayında duygu dolu anlar yaşandı.
Hafta içi her gün Atv ekranlarında canlı olarak yayınlanan programında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, 60 yıl sonra bir mucizenin gerçekleşmesini sağladı. 1959-60 yıllarından yaklaşık 1 yaşındayken evlatlık verilen Bedir bey 60 yıl sonra annesi Balı Civelek'i ve ailesine kavuştu. Mucize gibi olan bu kavuşma, Müge Anlı ve izleyicilerini gözyaşlarına boğdu...
Dün Müge Anlı canlı yayınına çıkan Nurten Ceylan, anne bir baba ayrı olan Bedir isimli kardeşini bulmak için yardım istedi.
Müge Anlı bir mucizeyi daha gerçeğe dönüştürdü. 60 yıllık hasreti yalnızca yarım saatte dindirdi ve Bedir bey canlı yayına telefonla bağlandı.
Bugün de aileyi stüdyosunda ağırlayan Müge Anlı, olağanüstü bir kavuşmaya imza attı. 85 yaşındaki anne Balı Civelek, 60 yıl sonra oğlu Bedir'e kavuştu.