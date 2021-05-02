60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu mayolu pozuyla yıktı geçti!
Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, iki sene içerisinde 60 kilo verdi. Şimdilerde oyuncu arkadaşı Seray Kaya ile tatil yapan oyuncu, Instagram hesabından mayolu bir pozunu yayınladı.
Karantina sürecini tatil yaparak geçiren ünlüler kervanına Yeşim Ceren Bozoğlu da dahil oldu. Oyuncu, sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını paylaşmayı da ihmal etmedi.
Bozoğlu, 2017 yılında mide küçültme ameliyatı olmuş ve iki yıl içerisinde 60 kilo verdi. Ünlü oyuncu yeni haliyle adeta bambaşka birine dönüştü. Fit bir görünüme kavuşan Bozoğlu, mayolu paylaşımlarıyla beğeni topladı.
Eğlenceli anlarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, son olarak mayolu bir pozunu paylaştı. Paylaşımına "Göbek adım Tinker Bell" notunu yazan Bozoğlu'nun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun tatil pozları...