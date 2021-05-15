60 kilo verdi bambaşka biri oldu! Yeşim Ceren Bozoğlu bikinili pozlarıyla şaşkına çevirdi
Verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Yeşim Ceren Bozoğlu bikinili ve mayolu pozlarıyla şaşkına çevirdi.
Geniş Aile, Doktorlar, O Hayat Benim dizileriyle adını geniş kitlere duyuran 46 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu, geçtiğimiz haftalarda Kuruluş Osman dizisine veda etmişti.
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İki yıl içerisinde 60 kilo veren Bozoğlu, 17 günlük kapanma öncesi tatile çıktı.
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Yeni haliyle adeta bambaşka birine dönüşen 46 yaşındaki Bozoğlu, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine topladı.
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Tatilden pozlar paylaşan Bozoğlu "Ekstraksiyon" notunu düştüğü paylaşıma beğeni yazdı.
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