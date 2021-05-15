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60 kilo verdi bambaşka biri oldu! Yeşim Ceren Bozoğlu bikinili pozlarıyla şaşkına çevirdi

60 kilo verdi bambaşka biri oldu! Yeşim Ceren Bozoğlu bikinili pozlarıyla şaşkına çevirdi

Verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Yeşim Ceren Bozoğlu bikinili ve mayolu pozlarıyla şaşkına çevirdi.

60 kilo verdi bambaşka biri oldu! Yeşim Ceren Bozoğlu bikinili pozlarıyla şaşkına çevirdi

Geniş Aile, Doktorlar, O Hayat Benim dizileriyle adını geniş kitlere duyuran 46 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu, geçtiğimiz haftalarda Kuruluş Osman dizisine veda etmişti.

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60 kilo verdi bambaşka biri oldu! Yeşim Ceren Bozoğlu bikinili pozlarıyla şaşkına çevirdi

İki yıl içerisinde 60 kilo veren Bozoğlu, 17 günlük kapanma öncesi tatile çıktı.

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60 kilo verdi bambaşka biri oldu! Yeşim Ceren Bozoğlu bikinili pozlarıyla şaşkına çevirdi

Yeni haliyle adeta bambaşka birine dönüşen 46 yaşındaki Bozoğlu, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine topladı.

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60 kilo verdi bambaşka biri oldu! Yeşim Ceren Bozoğlu bikinili pozlarıyla şaşkına çevirdi

Tatilden pozlar paylaşan Bozoğlu "Ekstraksiyon" notunu düştüğü paylaşıma beğeni yazdı.

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