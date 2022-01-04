'6 yıl önce kaybolan Yasin Şahin'i annesi öldürüp kuyuya attı'! Görmemesi gereken şeyleri görmüş

Temmuz 2018'de, Ümmü Şahin'in kadın sığınma evine geldiğini anlatan izleyici, "Ümmü bana 'Yasin görmemesi gereken şeyleri gördü. Arkamdan gelmiş. Biz de onu öldürdük' dedi. O köydeki kuyular araştırılsın. O kuyulardan birinde o çocuğun cesedi çıkacak" şeklinde konuştu.