'6 yıl önce kaybolan Yasin Şahin'i annesi öldürüp kuyuya attı'! Görmemesi gereken şeyleri görmüş
KONYA'da 6 yıl önce kaybolan ve o günden bu yana tü aramalara rağmen bulunamayan Yasin Şahin'le ilgili canlı yayında kan donduran iddia geldi. Yasin'i her fırsatta kameralar karşısında gözyaşı döken annesinin öldürdüğü iddia edildi.
Konya Akören'de, evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin'den (6) yaklaşık 6 yıldır haber alınamıyor. Aile 6 yıldır çocuklarının bulunması için çabalarken, katıldıkları televizyon programında şok bir iddia gündeme geldi. Jandarmanın dosya ile ilgili soruşturmasının da sürdüğü belirtildi.
Anne Ümmü ve baba Yavuz Şahin'in katıldığı bir programa telefonla bağlanan bir izleyici anne Ümmü Şahin'in Yasin'i öldürüp, kuyuya attığını ileri sürdü.
Temmuz 2018'de, Ümmü Şahin'in kadın sığınma evine geldiğini anlatan izleyici, "Ümmü bana 'Yasin görmemesi gereken şeyleri gördü. Arkamdan gelmiş. Biz de onu öldürdük' dedi. O köydeki kuyular araştırılsın. O kuyulardan birinde o çocuğun cesedi çıkacak" şeklinde konuştu.
Bunu üzerine Yavuz Şahin'de, "Köyde 3 tane kuyu var. Üçünü de boşaltıp incelediler. Fosseptik kuyularına da bakıldı" dedi.