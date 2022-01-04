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'6 yıl önce kaybolan Yasin Şahin'i annesi öldürüp kuyuya attı'! Görmemesi gereken şeyleri görmüş

'6 yıl önce kaybolan Yasin Şahin'i annesi öldürüp kuyuya attı'! Görmemesi gereken şeyleri görmüş

KONYA'da 6 yıl önce kaybolan ve o günden bu yana tü aramalara rağmen bulunamayan Yasin Şahin'le ilgili canlı yayında kan donduran iddia geldi. Yasin'i her fırsatta kameralar karşısında gözyaşı döken annesinin öldürdüğü iddia edildi.

'6 yıl önce kaybolan Yasin Şahin'i annesi öldürüp kuyuya attı'! Görmemesi gereken şeyleri görmüş

Konya Akören'de, evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin'den (6) yaklaşık 6 yıldır haber alınamıyor. Aile 6 yıldır çocuklarının bulunması için çabalarken, katıldıkları televizyon programında şok bir iddia gündeme geldi. Jandarmanın dosya ile ilgili soruşturmasının da sürdüğü belirtildi.

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'6 yıl önce kaybolan Yasin Şahin'i annesi öldürüp kuyuya attı'! Görmemesi gereken şeyleri görmüş

Anne Ümmü ve baba Yavuz Şahin'in katıldığı bir programa telefonla bağlanan bir izleyici anne Ümmü Şahin'in Yasin'i öldürüp, kuyuya attığını ileri sürdü. 

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'6 yıl önce kaybolan Yasin Şahin'i annesi öldürüp kuyuya attı'! Görmemesi gereken şeyleri görmüş

Temmuz 2018'de, Ümmü Şahin'in kadın sığınma evine geldiğini anlatan izleyici, "Ümmü bana 'Yasin görmemesi gereken şeyleri gördü. Arkamdan gelmiş. Biz de onu öldürdük' dedi. O köydeki kuyular araştırılsın. O kuyulardan birinde o çocuğun cesedi çıkacak" şeklinde konuştu. 

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'6 yıl önce kaybolan Yasin Şahin'i annesi öldürüp kuyuya attı'! Görmemesi gereken şeyleri görmüş

Bunu üzerine Yavuz Şahin'de, "Köyde 3 tane kuyu var. Üçünü de boşaltıp incelediler. Fosseptik kuyularına da bakıldı" dedi.

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