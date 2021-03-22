6 yaşında babası Toros Dağlarına bıraktı 9 yıl yaban hayatı yaşadı!

"Sabah olunca babam geldi, beni görünce sevindi. Sonra beni hep dağlara bıraktı. Bal arılarımız ve tavuklarımız vardı, sürekli ben onların yanında yaşadım. Çocuklara yaklaştırmazdı beni, yaklaşınca da beni döverdi. Benim iki arkadaşım vardı, bir köpeğim bir de eşeğim. Onlarla birlikte geçirdim zamanımı."