6 yaşında babası Toros Dağlarına bıraktı 9 yıl yaban hayatı yaşadı!
KONYA Balcılar Mahallesi’nde yaşayan Hasan Hüseyin Kahriman babası tarafından 6 yaşındayken Toros Dağları'na bırakıldı. 9 yıl dağda yaban hayatı yaşadı. Ot yiyip beslendi. Kurtları izleyip avlanmayı öğrendi. Şimdi ise o bir doğa kahramanı...
KONYA ’nın Taşkent ilçesi, Balcılar Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Hasan Hüseyin Kahriman(46), 6 yaşındayken şizofreni hastası babası tarafından ‘cesaretli çocuk olsun’ diye Toros Dağları’na bırakıldı. 9 yıl boyunca tek başına dağlarda yaşayan Kahriman, yaban hayatındaki hayvanları izleyip, onların yediği bitkileri yiyerek hayatta kaldı. Kurtları gözlemleyerek avlanmayı öğrenen Kahriman, yıllarca hayvanlarla yaşadı. Zaman içinde doğal ortama alışan Kahriman, şimdi kış şartlarında dahi zirvelere çıkıp, birkaç gününü geçiriyor. Kahriman, çocukluğundaki gibi kendisine ağaçlardan kulübe yapıyor.
Babasının, Balcılar Mahallesi’nden 10 kilometre uzakta, Toros Dağları’na bıraktığını anlatan Hasan Hüseyin Kahriman şunları anlattı: "6 yaşındayken bir gün babam beni köyümüzden 10 kilometre uzağa götürdü. ‘Oğlum sen bugün burada yatacaksın’ dedi. ‘Neden?’ dedim. ‘İleride cesaretli bir çocuk olacaksın’ dedi. ‘Bana canavarlar saldırmaz mı?’ dedim. 'Oğlum, insana insandan başka kimse zarar vermez' dedi sonra beni bırakıp gitti."
"Aklıma hiç korku gelmedi. Babamın söyledikleri aklıma geldi. Beyaz çiçekler gördüm onları toplayacak olmanın sevinci vardı içimde. Köydeyken dünyayı görebildiğim kadar sanıyordum. Dağlara geldiğimde dünyanın ne kadar büyük olduğunu fark ettim. Dağda geçirdiğim ilk gece de aklıma hiç korku gelmedi. Bir fare geldi, yanımdan gitti. Gece yağmur başlayınca yanımdaki bir naylonun altına girdim, öylece uyudum."
"Sabah olunca babam geldi, beni görünce sevindi. Sonra beni hep dağlara bıraktı. Bal arılarımız ve tavuklarımız vardı, sürekli ben onların yanında yaşadım. Çocuklara yaklaştırmazdı beni, yaklaşınca da beni döverdi. Benim iki arkadaşım vardı, bir köpeğim bir de eşeğim. Onlarla birlikte geçirdim zamanımı."