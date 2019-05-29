6 milyon kapasiteli Bursa Şehir Hastanesi açılışa gün sayıyor
Türkiye’nin en büyük yatırımlarından biri olan ve 2 milyar liraya mal olan Bursa Şehir Hastanesi’ndeki çalışmalar son aşamaya geldi. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Şehir Hastanesi'nin Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve diğer yakın şehirlerle birlikte 6 milyon kişiye hizmet vereceğini söyledi.
Türkiye’nin en büyük yatırımları arasında yer alan Bursa Şehir Hastanesi, 800 bin metrekare alan üzerine kuruldu. İHA ekibi tarafından havadan görüntülenen Şehir Hastanesi, Genel Hastane, Onkoloji, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri olmak üzere 6 hastaneden oluşuyor.
Toplamda bin 355 yatak kapasitesine sahip olacak hastanede, 369 poliklinik ve 45 tane de ameliyathane hizmet verecek. 2 bin araçlık otoparka sahip hastanede refakatçiler için de spor tesisleri, yürüyüş yolları ve sosyal donatı alanları bulunacak.
Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 4 bin 500 sağlık personeli istihdam edecek. Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve diğer yakın şehirlerle birlikte 6 milyon kişiye nitelikli ve kapsamlı hizmet verecek bir bölge hastanesi olacak.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde inşa edilen Bursa Şehir Hastanesi’nin yapımında sona gelinirken, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, sağlık alanında gelişmiş ülkelerin 40 yılda ulaşamadığı hedeflere, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde oldukça kısa sayılabilecek sürede ulaştığını söyledi.