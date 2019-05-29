6 milyon kapasiteli Bursa Şehir Hastanesi açılışa gün sayıyor

Türkiye’nin en büyük yatırımları arasında yer alan Bursa Şehir Hastanesi, 800 bin metrekare alan üzerine kuruldu. İHA ekibi tarafından havadan görüntülenen Şehir Hastanesi, Genel Hastane, Onkoloji, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri olmak üzere 6 hastaneden oluşuyor.