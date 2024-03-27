6 kişilik aile yok oldu! Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü
İhlas Haber Ajansı
|
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde tırla, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişilik aile kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ailenin yan yana defnedilmesi ve 1 buçuk yaşındaki Ecrin’in annesiyle aynı defnedilmesi gömülmesi yürekleri burktu.
Kaza; Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tırın karşı şeride geçerek karşı Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla yaşanmıştı.
18
Çarpışma sonrası otomobilde bulunan; Mehmet Sönmez, Zeliha Sönmez, Eray Sönmez, Ecrin Sönmez, Zeki Kara, Döndü Kara hayatını kaybetmişti. Kazada ölen aile için cenaze namazı kılındı.
28
Namazın ardından cenazeler, yan yana defnedildi. Anne Zeliha Sönmez ve 1 buçuk yaşındaki Ecrin’in aynı mezara defnedilmesi yürekleri burktu.
38
48