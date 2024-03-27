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6 kişilik aile yok oldu! Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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6 kişilik aile yok oldu! Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde tırla, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişilik aile kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ailenin yan yana defnedilmesi ve 1 buçuk yaşındaki Ecrin’in annesiyle aynı defnedilmesi gömülmesi yürekleri burktu.

6 kişilik aile yok oldu! Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü

Kaza; Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tırın karşı şeride geçerek karşı Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla yaşanmıştı. 

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6 kişilik aile yok oldu! Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü

Çarpışma sonrası otomobilde bulunan; Mehmet Sönmez, Zeliha Sönmez, Eray Sönmez, Ecrin Sönmez, Zeki Kara, Döndü Kara hayatını kaybetmişti. Kazada ölen aile için cenaze namazı kılındı.  

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6 kişilik aile yok oldu! Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü

 Namazın ardından cenazeler, yan yana defnedildi. Anne Zeliha Sönmez ve 1 buçuk yaşındaki Ecrin’in aynı mezara defnedilmesi yürekleri burktu.

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6 kişilik aile yok oldu! Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü
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