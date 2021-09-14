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6 ilde yüz yüze eğitime korona engeli! Karantinaya alındılar

6 ilde yüz yüze eğitime korona engeli! Karantinaya alındılar

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından art arda karantina haberleri geldi. 6 ildeki bazı okullarda öğrencilerin Covid-19'a yakalanması sonucu karantina kararı alındı.

6 ilde yüz yüze eğitime korona engeli! Karantinaya alındılar

Yüz yüze eğitimde karantina haberinin geldiği ilk il Bilecik oldu. Merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde eğitim veren Vezirhan Ortaokulu’nda eğitim gören 6’ıncı sınıf öğrencilerinin 2’nin PCR testi sonuçları pozitif çıktı.

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6 ilde yüz yüze eğitime korona engeli! Karantinaya alındılar

23 öğrencisi bulunan sınıf hemen karantinaya alınırken, evlerine gönderilen öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirildi.

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6 ilde yüz yüze eğitime korona engeli! Karantinaya alındılar

Denizli

Denizli’de Şemikler Ortaokulunda 7. sınıf şubelerinden birinde 2 öğrencinin corona virüsü belirtileri göstermesi üzerine PCR testi uygulandı. Öğrencileri pozitif çıkması sonucu sınıf karantinaya alındı. Karantinaya alınan sınıfta eğitim ise uzaktan devam ediyor.

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6 ilde yüz yüze eğitime korona engeli! Karantinaya alındılar

Denizli genelinde karantinaya alınan okul sayısı ise 4’ü lise, 2’si ortaokul olmak üzere toplamda 6 oldu.

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