6 çocuklu aile 7 yıldır lağım suyu basan evde yaşıyor eşyaları çürüyüp bozuldu

"Eşyalarım hepsi çöp oldu, ben işimden oldum"

Terlik imalathanesinde çalışan baba Ali Yavuz, sürekli basan lağım suları nedeniyle eve gitmesi gerektiği için işinden olduğunu ve 3 aydır başka bir iş bulamadığını kaydetti. Yaşanan pis su akıntısı nedeniyle tüm eşyalarının çöp olduğunu da anlatan Ali Yavuz, "Eşyalarımın hepsi gitti. Hepsi pisliğin içinde kaldı. Şuanda evde bulunanlar da yakınlarımın yardım amaçlı verdiği eşyalardır. Lütfen yetkililer bize yardım etsin. Benim 6 tane çocuğum var. Bunlar bu şekilde okula gidemiyor. Çocuklarımın lağım suyundan dolayı hasta olmalarından korkuyorum. Zaten salgın dönemindeyiz. Evimin bu halinden dolayı işimden de oldum. Aklım hep çocuklarımda kalıyordu. Çünkü her an ne olacağı belli olmuyor. Lağım suyu bastığı zaman ailecek sıkıntı yaşıyoruz. Şuanda işsizim. Çocuklarımın ihtiyacını karşılayamıyorum. Yetkililerin sesimi duymasını istiyorum” ifadelerini kullandı.