6 basit bacak egzersizi ile evde bacaklarınızı inceltin!

1- Düz geniş bir boşluk bulun. Vücudunuzu dik tutun. Sağ bacağınızla bir adım ileriye doğru harekete başlayın. Vücudunuzu dik ve düz tutarken, her iki dizinizi yaklaşık 90 derecelik bir açı ile bükerek kalçalarınızı zemine doğru indirin. Sırt ve diziniz zemine yaklaşacak ama yere dokunmayacak. Ön diziniz ilk iki ayak parmağınızla aynı hizada olmalı, ancak asla geçmemelidir ve arka diz yere doğru işaret etmelidir.

Sonra, sol ayağınızla itin. Orijinal başlangıç ​​konumuna geri gelin. Ardından sağ ayağınızla öne doğru ilerleyin ve yukarıdaki adımları tekrarlayın. Adımlarınızı set başına toplam 20 tekrar için değiştirin.