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6. ayrılık geldi başrol diziye veda etti! ATV Bir Zamanlar Çukurova seyircisi isyan etti

6. ayrılık geldi başrol diziye veda etti! ATV Bir Zamanlar Çukurova seyircisi isyan etti

Ayrılık rüzgarlarının estiği ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da 6. ayrılık seyirciyi isyan ettirdi.

6. ayrılık geldi başrol diziye veda etti! ATV Bir Zamanlar Çukurova seyircisi isyan etti

İlk bölümü 13 Eylül 2018'de seyirciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova, reytinglerdeki başarısıyla ekranların sevilen dizileri arasında yerini adı. 102. bölümüyle sezon finali yapacak dizide 3. sezonda yaşanan ayrılık haberleri seyirciyi isyan ettirdi. 

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6. ayrılık geldi başrol diziye veda etti! ATV Bir Zamanlar Çukurova seyircisi isyan etti

Dizide Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin'in vedasıyla dizide ayrılık süreci başlamıştı.

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6. ayrılık geldi başrol diziye veda etti! ATV Bir Zamanlar Çukurova seyircisi isyan etti

Kerem Alışık ile aralarında sorunlar çıkan Uğur Güneş'in ayrılığı ile seyirci şaşkına dönmüştü.

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6. ayrılık geldi başrol diziye veda etti! ATV Bir Zamanlar Çukurova seyircisi isyan etti

Demir'in kuzeni Sabahattin Arcan'ı canlandıran Turgay Aydın'ın Ankara taşınarak diziden ayrılmıştı.

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