BIST 2.406
DOLAR 15,73
EURO 16,63
ALTIN 931,47

6 aylık hamileyken kına gecesi! Demet Evgar karnı burnunda göbek attı: ABD’den ithal yerine...

6 aylık hamileyken kına gecesi! Demet Evgar karnı burnunda göbek attı: ABD’den ithal yerine...

Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide 'Cemre' karakterini canlandıran ve bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Evgar, nişan pozları sosyal medyayı salladı.

6 aylık hamileyken kına gecesi! Demet Evgar karnı burnunda göbek attı: ABD’den ithal yerine...

Geçtiğimiz mart ayında Emirgan'daki evinde düzenlediği sade bir nikahla yaşamını işletmeci Levent Babataş'la birleştiren oyuncu Demet Evgar'ın (41) hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

116
6 aylık hamileyken kına gecesi! Demet Evgar karnı burnunda göbek attı: ABD’den ithal yerine...

Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından; Evgar-Babataş çiftinin düğünü, dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşecek.

216
6 aylık hamileyken kına gecesi! Demet Evgar karnı burnunda göbek attı: ABD’den ithal yerine...

'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Evgar, 'baby shower' partisi yerine Anneler Günü'nde evinin bahçesinde 'Anneliğe geçiş kutlaması' yapmıştı.

316
6 aylık hamileyken kına gecesi! Demet Evgar karnı burnunda göbek attı: ABD’den ithal yerine...

Heyecanı gün geçtikçe artan ve 6 aylık hamile olan ünlü oyuncu, bu kez yakın arkadaşlarıyla birlikte kına gecesi yaptı.

416