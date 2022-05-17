6 aylık hamileyken kına gecesi! Demet Evgar karnı burnunda göbek attı: ABD’den ithal yerine...
Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide 'Cemre' karakterini canlandıran ve bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Evgar, nişan pozları sosyal medyayı salladı.
Geçtiğimiz mart ayında Emirgan'daki evinde düzenlediği sade bir nikahla yaşamını işletmeci Levent Babataş'la birleştiren oyuncu Demet Evgar'ın (41) hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından; Evgar-Babataş çiftinin düğünü, dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşecek.
'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Evgar, 'baby shower' partisi yerine Anneler Günü'nde evinin bahçesinde 'Anneliğe geçiş kutlaması' yapmıştı.
Heyecanı gün geçtikçe artan ve 6 aylık hamile olan ünlü oyuncu, bu kez yakın arkadaşlarıyla birlikte kına gecesi yaptı.