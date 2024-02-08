6 ay sonra düğünleri olacaktı çıkan tartışmada eşinin kurşunlarıyla öldürüldü

Olay, Elazığ Medikal Hospıtal arkası Onkoloji Merkezi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir (32), geçen ay resmi nikah yaptıkları eşi uzman çavuş M.C. ile bahçede konuşmaya başladı.