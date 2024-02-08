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6 ay sonra düğünleri olacaktı çıkan tartışmada eşinin kurşunlarıyla öldürüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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6 ay sonra düğünleri olacaktı çıkan tartışmada eşinin kurşunlarıyla öldürüldü

Elazığ’da Medikal Hospıtal'da görevli fizyoterapi teknikeri kadın, hastane arkasında bir ay önce evlendiği kocasının silahından çıkan kurşunla öldürüldü. Talihsiz kadının eşiyle geçen ay resmi nikah kıydığı ve ağustos ayında ise düğününün olacağı öğrenildi.

6 ay sonra düğünleri olacaktı çıkan tartışmada eşinin kurşunlarıyla öldürüldü

Olay, Elazığ Medikal Hospıtal arkası Onkoloji Merkezi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir (32), geçen ay resmi nikah yaptıkları eşi uzman çavuş M.C. ile bahçede konuşmaya başladı. 

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6 ay sonra düğünleri olacaktı çıkan tartışmada eşinin kurşunlarıyla öldürüldü

Ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından M.C. belinden çıkardığı tabanca ile Demir’e peş peşe ateş etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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6 ay sonra düğünleri olacaktı çıkan tartışmada eşinin kurşunlarıyla öldürüldü

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadının, sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. 

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6 ay sonra düğünleri olacaktı çıkan tartışmada eşinin kurşunlarıyla öldürüldü

Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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