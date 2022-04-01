5'ine birden fark attı reytingde zirve bakın kimin oldu: Barbaroslar Camdaki Kız Güldür Güldür Mahkum Survivor

Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastladığı Mahkum reytingde zirve yarışına dahil olamadı.