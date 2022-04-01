5'ine birden fark attı reytingde zirve bakın kimin oldu: Barbaroslar Camdaki Kız Güldür Güldür Mahkum Survivor
31 Mart 2022'nin reyting sonuçları Mahkum, Survivor All Star, Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Güldür Güldür Show'u hüsrana uğrattı.
Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastladığı Mahkum reytingde zirve yarışına dahil olamadı.
Survivor 2022 All Star yarışmasında Acun Medya ve All Star takımlarıyla ikinci voleybol challenge gerçekleştirildi. Ardından iki takım arasında Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları yapıldığı Survivor reytingde umduğunu bulamadı.
Ele geçirdikleri kutsal eşyalar karşılığında Oruç ve Antuan'ı kurtarmaya hazırlanan Hızır ve leventler büyük bir tuzağa düşürülerek Şahbaz'ın içlerine yerleştirdiği hain askerler tarafından saldırıya uğradığı Barbaroslar reytinglerde umduğunu bulamadı.
Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show dün akşamki bölümüyle reytinglerde ilk 10'da kendisine yer bulamadı.