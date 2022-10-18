59'luk Seda Sayan'ın genç eşiyle aşk pozları!
Seda Sayan 35 yaşındaki Çağlar Ökten ile 59 yaşında aşkı bulmuştu. İkilinin bu aşkı sosyal medyada çok konuşulmuştu. Seda Sayan sosyal medya paylaşımlarıyla düşman çatlamaya devam ediyor. Yeni evli çiftten tatil pozları geldi.
Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sık sık bahsettiriyor.
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35 yaşındaki Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da sürpriz şekilde nikah masasına oturan Seda Sayan, 59 yaşında olmasına rağmen fiziği ve fit görüntüsü ile dikkat çekmişti.
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59 yaşında yeniden aşkı bulan Seda Sayan ile genç eşi Çağlar Ökten gündemden düşmüyor.
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Seda Sayan ile Çağlar Ökten son olarak kısa bir aşk tatiline çıktı. İkilinin tatil pozları çok beğenildi.
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