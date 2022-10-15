59 yaşında hayatını kaybetti! Billur Kalkavan için kimler neler dedi?
Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören televizyoncu ve oyuncu Billur Kalkavan'dan kahreden ölüm haberi geldi. Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti. Billur Kalkavan'ın ölüm haberini yanından hiç ayrılmayan sevgilisi Buğra Bahadırlı duyurdu. Billur Kalkavan'ın ardından sevdikleri, sanatçı dostları taziye mesajlarını yayınladı.
Uzun zamandır, yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören ünlü isim Billur Kalkavan'dan kahreden ölüm haberi geldi. Tüm sevenleri ayağa kalkacak, eski günlerine dönecek diye beklerken Billur Kalkavan'ın ölüm haberi tüm sevenlerini yıktı. Billur Kalkavan 59 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından sanatçı dostları ard arda üzüntülerini dile getirdi, taziye mesajlarını paylaştı.
Billur Kalkavan'ın ani vefatı sanatçı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler duygularını sosyal medyada dile getirdi.
HÜLYA KOÇYİĞİT
Çok erken, çok üzücü. Çocukluğundan beri tanıdığım, güzeller güzeli Billurcum zamansız gidişine çok çok üzgünüm. O güzel yüreğin, müthiş enerjin ve dobralığınla anılarımızda yaşamaya devam edeceksin. Sevenlerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Nurlar içinde uyuman dileğiyle.
DOĞA RUTKAY
Elveda Billur! Mekanın cennet olsun.