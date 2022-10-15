59 yaşında hayatını kaybetti! Billur Kalkavan için kimler neler dedi?

HÜLYA KOÇYİĞİT

Çok erken, çok üzücü. Çocukluğundan beri tanıdığım, güzeller güzeli Billurcum zamansız gidişine çok çok üzgünüm. O güzel yüreğin, müthiş enerjin ve dobralığınla anılarımızda yaşamaya devam edeceksin. Sevenlerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Nurlar içinde uyuman dileğiyle.