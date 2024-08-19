583 kişi tahliye edildi!

Ülke, şehir alevlere teslim.

İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Bolu ve Karabük'te çıkan orman ve kırsal yangınlarına müdahale gece boyunca sürdü. Sadece 5 ildeki yangınlarda 3 bin 583 kişinin tahliye edildi. Çalışmalara 90 hava aracı 4 bin 717 personel ve 1218 araç katıldı.



Ülkemizdeki çıkan yangınların dağılımına bakacak olursak;

Aydın'da 6, Amasya'da 1, Antalya'da 7,

Balıkesir'de 1, Bolu'da 1, Bingöl'de 1, Bitlis'te 1, Burdur'da 4, Bursa'da 4,

Çankırı'da 2, Çanakkale'de 2,

Denizli'de 1, Elâzığ’da 1, Edirne'de 1,

Isparta'da 2, İstanbul'da 2, İzmir'de 7,

Kahramanmaraş'ta 1, Karabük'te 2, Kastamonu'da 1,

Kütahya'da 4, Hatay'da 2, Manisa'da 3, Mersin'de 1,

Muğla'da 5, Osmaniye'de 1, Samsun'da 1, Zonguldak'ta 1,

Sakarya'da 1, Sinop'ta 1, Sivas'ta 2 yangın meydana gelmiştir.

Bölgedeki bazı evler ve hayvan barınağı tahliye edildi. Alevler kısa bir süre sonra geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkâna sıçradı. Belli ki bu yerler rast gele seçilmiş ilçeler değil. Planlanmış, üzerinde çalışılmış projeler.

Ne zaman ki dağdaki inlerine girse silahlı kuvvetler …

Ardından hemen bir yangın.

Çünkü artık silahlı güçleri ve kendi içlerinde “meşruiyetleri” kalmadı. Gayri meşru olmak onların dünya ya geliş sebepleri…

87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı. 78 kişi etkilendi, 29’u hastanede can kaybımız olması şükür sebebi tesellimizdir.

Yangın göz göre geldi diyen;

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay "Havadan müdahale gereken alanlarda, gün boyunca etkili çalışma olmadı ve bu iş büyüdü. Biz sorduğumuzda rüzgâr var dendi, başka yerlerde yangın var dendi. Şu anda yaşadığımız sorun göz göre göre geldi" demesi sadece vicdansızlıktır.

İtfaiyesi, jandarması, polisi, UMKE, AFAD ve pek çok sivil kuruluş, vatandaşlar, devletimizin sınırsız gücü ve imkanlarıyla, uçak, helikopter, toma, iş makinaları ve tüm alet teçhizatıyla müdahalesini görmezden gelmek vicdansızlık olur.

Ortada tasarlanmış seri cinayet planları varken…

Bu yangınların aynı anda çıkarılmış olması meteorolojik ve iklimsel şartlar olarak düşünmek mümkün müdür?

Kaldı ki yangınlara ilk müdahale en hızlı şekilde gerçekleşmiştir. 20-30 dakikada. Ülkemizde ormanların bazı zor arazi ve dağlık bölümlerde olması sebebiyle, uçaktan ziyade helikopterle mücadelenin daha etkili müdahale yöntemi olduğundan söz etmek de mümkündür.

Helikopterler zorlu noktalarda oldukça riskli uçuşlar gerçekleştirerek defalarca bölgelere gidip canlarını tehlikeye attılar. Sosyal medyada belediye başkanları ve siyasiler zaman zaman buraya helikopter gönderin gibi çağrılar yaptılar.

Helikopteri anında bir noktaya yönlendirmek için gerekli hava koşulları yangının durumu gibi birçok ayrıntının uygun olması halinde bu görev gerçekleşebiliyor.

Bu görevlerin ne kadar zor ve tehlikeli olduğunu düşen yangın söndürme uçağında maalesef kaybettiğimiz 8 kahramanla birlikte bir kez daha öğrenmiş olduk.

Yangınlarla yapılan başarılı mücadeleye rağmen, bu manipülatif yayın ve söylemler yangınla mücadeleyi sekteye uğratamadı. Yaptıkları manipülasyonda yine başarısız oldular.

Ülkemizdeki her türlü afette tüm siyasi kimlikler, tüm siyasi görüşler bir kenara bırakılmalıdır.