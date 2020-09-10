57 yaşındaki Billur Kalkavan'dan plajda genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar

Zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla ya da verdiği röportajlarla gündeme bomba gibi düşen Billur Kalkavan, yaz ayının başından beri Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Son olarak ise 57 yaşındaki Kalkavan, 36 yaşındaki genç sevgilisi Buğra Bahadırlı ile plajda aşka geldi.