57. Antalya Altın Portakal Film Festivali koronavirüs gölgesinde başladı
Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali, Antalya'da açılış töreniyle başladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesince Kültür Turizm Bakanlığının katkılarıyla 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde kapılarını açtı. Yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan'ın sunumuyla gerçekleştirilen açılış töreni, Covid-19 tedbirleri kapsamında Cam Piramit yanındaki "Yıldızların Altında 1" adlı açık alanda yapıldı.
Tören alanında davetlilerin ateşleri ölçüldü ve maske takılması istendi. Giriş kısmına dezenfektanlar yerleştirilen alanda davetliler mesafeli olarak oturtuldu.
Gecede, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçen yılki törende yaptığı konuşmadan kesit izletildi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, törende yaptığı konuşmada, festivalin kendisinden büyük olduğunu, kendisinin saçlarının beyazlamasına rağmen Altın Portakal'ın daima genç kaldığını ifade etti.