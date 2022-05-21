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56 gün hapis yapmıştı! Gözaltına alınan fenomen Simge Barankoğlu'dan şaşırtan açıklama: Söylemeye karar verdim

56 gün hapis yapmıştı! Gözaltına alınan fenomen Simge Barankoğlu'dan şaşırtan açıklama: Söylemeye karar verdim

'Korktun mu' videosuyla tanınan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alınmasının ardından konuştu.

56 gün hapis yapmıştı! Gözaltına alınan fenomen Simge Barankoğlu'dan şaşırtan açıklama: Söylemeye karar verdim

Fenomen Simge Barankoğlu, Aralık 2021'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine İzmir polisi tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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56 gün hapis yapmıştı! Gözaltına alınan fenomen Simge Barankoğlu'dan şaşırtan açıklama: Söylemeye karar verdim

Barankoğlu, Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest kalmış ve 56 günlük tutukluluğu sona ermişti.

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56 gün hapis yapmıştı! Gözaltına alınan fenomen Simge Barankoğlu'dan şaşırtan açıklama: Söylemeye karar verdim

Fenomen Barankoğlu, geçen gün gece saatlerinde, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yürütülen uygulamalar sırasında durduruldu.

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56 gün hapis yapmıştı! Gözaltına alınan fenomen Simge Barankoğlu'dan şaşırtan açıklama: Söylemeye karar verdim

Barankoğlu'ya yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) incelemesinde, ünlü fenomen hakkında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.

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