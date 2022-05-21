56 gün hapis yapmıştı! Gözaltına alınan fenomen Simge Barankoğlu'dan şaşırtan açıklama: Söylemeye karar verdim
'Korktun mu' videosuyla tanınan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alınmasının ardından konuştu.
Fenomen Simge Barankoğlu, Aralık 2021'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine İzmir polisi tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Barankoğlu, Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest kalmış ve 56 günlük tutukluluğu sona ermişti.
Fenomen Barankoğlu, geçen gün gece saatlerinde, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yürütülen uygulamalar sırasında durduruldu.
Barankoğlu'ya yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) incelemesinde, ünlü fenomen hakkında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.