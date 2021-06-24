55 yıl sonra şehit sayıldı! 'Babamın vasiyeti var' deyip şehidin kardeşi anlattı
ŞIRNAK’ta 1963 yılında sınır hattında vatani görevini yaparken Suriye’den açılan ateş sonrası hayatını kaybeden Ahmet Erim, 55 yıl sonra ailesinin başvurusu üzerine şehit kabul edildi.
Şırnak’ta 1963 yılında sınır hattında vatani görevini yaparken Suriye’den açılan ateş sonrası hayatını kaybeden Şırnak Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında görevli Jandarma Er Ahmet Erim, 55 yıl sonra ailesinin başvurusu üzerine şehit kabul edildi.
Erim’in şehitliği, geriye dönük en eski şehit sayılma kararı olarak kaydedildi. Yıllarca oğlu Ahmet Erim’in şehit kabul edilmesi ve mezarının bulunması için mücadele veren baba Abdullah Erim ise oğlunun şehitlik haberini öğrenemeden 2018 yılında hayatını kaybetti.
Halen mezarı tespit edilemeyen Şehit Ahmet Erim için ailesinin başvurusu üzerine tek hatırası olan evine anıt mezar yapılması kararlaştırıldı.
Anıt Mezar Şehit Ahmet Erim yazılı mermer taşı evinin önüne konulurken, dikilen demir direğe de Türk bayrağı asıldı.