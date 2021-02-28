55 tilki kürk için öldürüldü Bülent Ersoy'a tepkiler çığ gibi! Katilleri bir gün...
Kürk sevdasından vazgeçmeyen Bülent Ersoy son kürküyle sanat camiasını karıştırdı. Ünlü isimlerden divaya sert tepkiler geldi.
68 yaşında Bülent Ersoy geçtiğimiz aylarda üzerinde tilki kafalarının bulunduğu kürk satın almasıyla büyük tepki çekmişti. Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı bu sefer de yeni kürküyle sanat camiasını karıştırdı.
Gelen eleştirilere rağmen kürk sevgisinden vazgeçmeyen 'Diva' lakaplı 68 yaşındaki sanatçı Bülent Ersoy, son olarak özel tasarım bir kürk yaptırdığı iddia edildi.
'2. Sayfa'nın Instagram hesabında yer alan habere göre; Bülent Ersoy, dört ay önce sipariş ettiği 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle mağazada poz verdi.
Usta sanatçının yeni paltosu için 55 tilkinin kürkü kullanıldı.