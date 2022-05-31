53 yaşındaki Acun Ilıcalı ve torunu olay oldu! Kızı Banu 'dede' diyerek paylaştı
53. yaş gününü kutlayan Acun Medya sahibi Acun Ilıcalı kızının yaptığı paylaşımla binlerce yorum aldı. Kızı, Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ile olan fotoğrafını "İyi ki varsın dede" notuyla paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları minik Begüm'ü dedesine benzetti.
Geçtiğimiz gün 53. yaş gününü kutlayan Acun Ilıcalı'nın kızı, Banu'nun doğumgünü paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Ünlü televizyoncunun büyük kızı; eşi Efe Ceyhun, babası Acun Ilıcalı ve kızı Begüm ile verdiği bir pozu "İyi ki varsın baba, iyi ki varsın dede." notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
"Aynı dede"
Minik Begüm'ün dedesi ile benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, en çok "Torun dedeye benziyor maşallah." yorumlarında bulundu.