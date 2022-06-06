53 yaşında güzellik ödülü aldı, tacı başına taktı
Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Düzce Otları Bereket Festivali'nde renkli anlar yaşandı. Bereket Güzeli Yarışması'nın seçilen güzeli 53 yaşındaki Aynur Trabzonluoğlu oldu.
Düzce'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen, kent genelinde yetişen otların sergilendiği festivalde, Bereket Güzeli Yarışması yapıldı. Yarışmacılar, bereket güzeli tacını alabilmek için 3 kişilik jüri önünde mücadele etti. Bakın tacın sahibi kim oldu...
Yarışmaya 7 yaşındaki kızı Sare ile birlikte katılmak isteyen Mehtap Candar da uzun süre kızına dil döktü. Minik Sare jüri önüne çıkmayı kabul etmeyince annesi yarışmaya tek başına katıldı.
Yarışmaya çiçekli elbisesiyle katılan, canlı ve yöresel dansıyla ilgi çeken 53 yaşındaki Aynur Trabzonluoğlu, jüri tarafından bereket güzeli seçildi.
Çiçekten tacını takan Trabzonluoğlu, "Çok mutluyum. Hayatımın hediyesi diyebilirim, hiç umut etmiyordum.