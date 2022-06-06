53 yaşında güzellik ödülü aldı, tacı başına taktı

Düzce'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen, kent genelinde yetişen otların sergilendiği festivalde, Bereket Güzeli Yarışması yapıldı. Yarışmacılar, bereket güzeli tacını alabilmek için 3 kişilik jüri önünde mücadele etti. Bakın tacın sahibi kim oldu...