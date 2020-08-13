5.2 milyon çalışanın emekliliği uzadı! Nedeni kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği
Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği emeklilik yaşını da uzattı. Bu sürelerde emeklilik primleri yatmadığından çalışanların emeklilik süresi de uzuyor. Peki, bu durumda çalışanlar ne yapacak?
Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayının sonlarında hem çalışanları hem de işverenleri desteklemek için çalışanlara kısa çalışma ödeneği ödenmeye başladı.
Kısa çalışma ödemesinin süresi ise 3 aydı ve haziran sonunda bitti. Ancak salgın nedeniyle bu süre önce temmuz ayına, son düzenlemeyle de ağustos ayı ortasına kadar uzatıldı. Bu kapsamda beş aydır işletmeler kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor, bu işyerlerinde çalışanlara da beş aya yakındır İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeme yapılıyor.
Benzer durum ücretsiz izne ayrılanlara ödenen nakdi ücret desteği için de geçerli. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananların sayısı 3.5 milyonun üzerinde, nakdi ücret desteğinden yararlananların sayısı da 1.7 milyonu üzerinde. İşte bu 5.2 milyon kişi, emeklilik konusunda endişeli. Peki, endişe ne? Hürriyet yazarı Noyan Doğan gerek kısa çalışma ödeneği alanların, gerekse de nakdi ücret desteğinden yararlananların bu endişelerinde haklı olduğunu belirtti. İşte Doğan'ın yazısından ilgili bölüm:
Salgın döneminde kimi işyerleri faaliyetini tamamen durdurdu, çalışanlar da kısa çalışma ödeneği aldı ve bu sürede çalışanların emeklilik primleri yatmadı.