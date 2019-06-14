50'ye merdiven dayayan oyuncu Asuman Dabak'ın olay bikinili pozları

Peki Asuman Dabak kimdir?: Dabak, 1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar'da dünyaya geldi. Turizm ve otelcilik okuyan, ancak oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı buna rağmen, iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle tiyatroya başladı.