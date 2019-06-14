50'ye merdiven dayayan oyuncu Asuman Dabak'ın olay bikinili pozları
Son olarak TRT'de yayınlanan Ege'nin Hamsisi adlı dizide rol alan usta oyuncu Asuman Dabak, tatildeki pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
Daha önce birçok dizi ve film projesinde yer alan Asuman Dabak, 2014 yılında eski eşi Ümit Birsel'den boşandıktan sonra sıklıkla seyahat etmeye başlamıştı. Yaz kış demeden ülke ülke gezen Dabak, Endonezya'nın Bali Adası'nda yaz sezonunu açmıştı. Son olarak Çeşme'de tatiline devam eden Dabak, paylaştığı bikinili pozlarıyla beğenileri topladı.
49 yaşındaki ünlü oyuncu Asuman Dabak, oğlu Tuğberk ve arkadaşları ile tatil yapıyor. Paylaştığı renkli fotoğraflarla fit vücuduyla beğenileri toplayan Dabak, formda kalmanın sırrını da takipçileriyle paylaşmaktan geri kalmadı.
Dabak, yorumlarda vücudunun sırrını soranlara, "Özel formülüm yok. Az yemek, bol su, pozitif enerji, güler yüzlü dostlar beni zinde tutuyor" cevabını verdi.
Peki Asuman Dabak kimdir?: Dabak, 1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar'da dünyaya geldi. Turizm ve otelcilik okuyan, ancak oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı buna rağmen, iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle tiyatroya başladı.