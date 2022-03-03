500 binden fazla kişi gezdi! Kocaeli'de Türkiye'nin ilk müze gemisini gören hayran kaldı: E harfi detayı...
Türkiye'nin ilk müze gemisi olarak Kocaeli'de faaliyet gösteren Gayret Gemisi, 76 yıllık tarihi ve orijinalliğiyle ilk günkü gibi ayakta duruyor.
Türkiye'nin ilk müze gemisi olarak Kocaeli'de faaliyet gösteren Gayret Gemi Müzesi, geçmişten günümüze kalan orijinal ürünleri ve tarihiyle hayranlık uyandırıyor.
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İlk olarak "USS Eversole" ismi ile 1946 yılında ABD Deniz Kuvvetleri’nde kullanılan gemi, birçok görevde yer aldı.
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Kore savaşında gösterdiği başarılardan dolayı USS Eversole, 7 "Savaş Yıldızı" ödülü aldı.
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USS Eversole, 1957 ve 1958 yıllarında Avustralya'ya gitti ve barış gücü harekatlarına katıldı. Refakat ve koruma görevlerinde de bulundu.
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