50 Yıllık Prangadan Kurtulmak Zamanı!

Terörsüz Türkiye’yi kimler istiyor, kim istemiyor?

Önümüzdeki süreç bu sorunun cevabını açık bir şekilde verecek.

PKK’nın silah bırakması konusunda Rahmetli Turgut Özal’ın da girişimleri olmuştu. Fakat süreç hiçbir zaman Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli kadar kararlılıkla ilerlememişti.

Terörsüz Türkiye süreci tarihi fırsatlar içeriyor. Ama bir o kadar da zorlu bir sürece gebe günler yaşanacak.

Terörsüz Türkiye sürecini baltalamak istemeyenler bu süreçte boş durmayacaklar. Hem iç hem dış düşmanlar teyakkuzda.

İngilizler, Fransızlar, Almanlar, İran etkisi, Amerika ve İsrail etkisinin yanında içimizdeki vesayet odaklarının sabotajları,

Hala var olan FETÖ artıkları, kırıntıları…

Hedefi süreci zehirlemek ve sabote etmek için tahrikçi ve tacizci siyasetçiler ve medya organları,

Bir kısım Kürt kökenli halkımız silah bırakmış PKK’yı değil, dağda elinde silah ve kan olan PKK’yı tercih ediyor.

Bir kısım Kürt kökenli halkımızda çabaların başarısızlığa uğrama ihtimalini bile korku ve endişeyle bekliyor. Geçmişte yaşanan her şey son bulsun istiyorlar.

Bunun yanında Türkiye’nin ekonomik olarak büyümesi, güçlenmesi, siyasi istikrarın sağlanması hem içerdeki hem dışarıdaki düşmanları rahatsız ediyor.

Bu süreçte provokasyonlar yapılacak zaman zaman. Önemli olan bu oyunu bozmak ve bu süreci doğru okumaktır. Bu süreçte her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmak gerekiyor. PKK’yı destekleyen ülkeleri, Avrupa ülkelerini yakın takipte tutmak gerek. Önümüzdeki süreç kolay olmayacak fakat başarıya ulaştığı zaman güzel günler bizimdir. Türkiye’nindir.

Terörsüz Türkiye’yi istemeyenler var ya… İşte onlar o başarının altında ezilecekler. Onlar altta kalanlar olacak. Rezillikleri, başarısızlıkları, acemilikleri paçalarından akacak. Onlar oyunlarına devam edecek ama piyon olarak. İşte o piyonlar mercimek tanesi kadar olan beyinlerine şunu kazımalı Türkiye terörle mücadelede kararlı ve halen operasyonlarımız devam ediyor. Yıllar yılı akan kan dursun, analar ağlamasın isteniyor. Aksi takdirde dünyanın neresinde olursa olsunlar omuz üstünde baş bırakmadan temizleme gücüne sahibiz. Bu arada Türkiye eski Türkiye değil. Oyun kurucu, arabulucu bir ülke. Karabağ, Libya ve Suriye’de bunu gördük. Şimdilerde de Avrupa’nın yeni yol haritası Türkiye ile şekillenecek.