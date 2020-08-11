50 yaşındaki Sibel Can Photoshop'un ayarını kaçırdı genç kızlara benzedi
Sibel Can'ın albüm kapağı için verdiği poza yapılan Photoshop abartı kaçınca 50 yaşındaki şarkıcı genç kızlara döndü, bu durum sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
Güçlü sesiyle anılan Sibel Can, son zamanlarda sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor. Müzik dünyasının divalarından sayılan Can, şimdilerde ise yeni albümü 'Hayat' ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.
14 Ağustos'ta müzik marketlerdeki ve dijital platformlardaki yerini alacak olan Sibel Can, bu albümü için kapak fotoğraflarını da sosyal medya hesabı Instagram'da yayımladı.
Objektiflerin karşısına albüm kapağı geçen başarılı şarkıcı, Instagram'dan yayımladığı haliyle beğenileri alsa da eleştirilerden kurtulamadı. 50 yaşında olan Sibel Can'a yapılan Photoshop sınırlarını aştı ve sosyal medya kullanıcılarına göre Can, genç kızlara benzeyerek gerçeklikten uzaklaştı.
Hayranlarının bir kısmı sanatçıyı fazla Photoshop kullandığı için eleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Kızının yaşına inmişsin" gibi yorumlar yaptı.