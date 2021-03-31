5 yıldızlı otele ceza yağmıştı! Bodrum'da plaja dökülen kuvars tozu kaldırılmaya başlandı

Bodrum'daki oteller sezon hazırlıklarını sürdürürken, bazı tesislerin plajlara, 'beyaz kum' görüntüsü vermek için sönmemiş kireç tozu ile kuvars tozu döktükleri iddiası çevreciler ile yetkilileri harekete geçirdi. Yapılan araştırmalar sonunda Güvercinlik Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin, plaja, sönmemiş kireç tozu ile kuvars tozu döktüğü saptandı.