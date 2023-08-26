5 gün 5 gecede yazılan kahramanlık destanı 101 yaşında! 101 yıl önce ne dediysek o...

Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle noktalandı. 200 bin kişilik ordu gücüyle, 150 bin kilometrekarelik alanda zaferle sonuçlanan büyük savaşı izleyen günlerde Atatürk'ün verdiği “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!'' emri ile birlikte 1 Eylül'de Gediz, 3 Eylül'de Emet ve Tavşanlı, 9 Eylül'de İzmir düşmandan temizlendi. Bir millet küllerinden yeniden doğdu, Cumhuriyet'e doğru yürüdü.