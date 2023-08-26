5 gün 5 gecede yazılan kahramanlık destanı 101 yaşında! 101 yıl önce ne dediysek o...
26 Ağustos 1922’de, Başkomutan Mustafa Kemal’ın emriyle şafak vakti topçu ateşi başladı. Hücuma geçen Mehmetçik, 30 Ağustos’ta Büyük Zaferi ilan etti. 9 Eylül’de de Yunan ordusunu denize döktü... Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da Zafer Haftası kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlenip "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
101 yıl önce bugün… Afyonkarahisar Kocatepe'de 5 gün 5 gece sürecek mahşeri savaşın ilk işareti sabah 05.30'da başlayan topçu ateşiyle verildi. Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk Ordusu şafak vakti başlayan taarruz, bir ulusu bağımsızlığa taşıdı. Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Zafer Haftası etkinlikleri 1 hafta boyunca sürecek.
Sakarya'da 22 gün 22 gece süren kanlı çarpışmaların ardından durdurulan Yunan ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar hazırlık yapıldı. 26 Ağustos sabahı Başkomutan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak), Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) ile muharebeyi yönetmek üzere Afyonkarahisar sınırlarında kalan Kocatepe'de yerini aldı.
26 Ağustos sabahı topçu ateşleriyle şafak vakti harekat başladı. Düşman, Türk topraklarından sökülüp atılmaya devam ederken, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk Ordusu'nun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zaferin arifesinde, 30 Ağustos sabahında Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi.
Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle noktalandı. 200 bin kişilik ordu gücüyle, 150 bin kilometrekarelik alanda zaferle sonuçlanan büyük savaşı izleyen günlerde Atatürk'ün verdiği “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!'' emri ile birlikte 1 Eylül'de Gediz, 3 Eylül'de Emet ve Tavşanlı, 9 Eylül'de İzmir düşmandan temizlendi. Bir millet küllerinden yeniden doğdu, Cumhuriyet'e doğru yürüdü.