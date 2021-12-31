5 dakikalık iş için 850 TL! Taksiler metrelerce kuyruk oluştu: Dolar üzerinden belirleniyor

Zam ayarının yapılacağının 15 gün önceden bilinmesine rağmen hizmetin aksatıldığını söyleyen taksici Ferhat Akçalı, “İşlerin yoğun olduğu zamanlarda uygulamaların burada yapılması yanlış oluyor. Bu durum belli saatlerde, belli duraklara gelinerek yapılmış olsa ne vatandaş mağdur olur ne de taksici esnafı burada saatlerce sıra bekler." dedi.