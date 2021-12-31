5 dakikalık iş için 850 TL! Taksiler metrelerce kuyruk oluştu: Dolar üzerinden belirleniyor
Taksi ücretlerine gelen yeni yıl zammı nedeniyle Eskişehir’de taksimetrelerini güncelletmesi gereken taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.
Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere taksimetre açılış ve kilometre başına artış ücretlerine zam geldi. Yeni ücretlerin taksimetrelere uygulanması ise yetkilendirilmiş servisler tarafından 31 Aralık’ta yapılıyor.
Kent merkezinde 468 adet taksi bulunan Eskişehir’de, sadece tek yetkili servis bulunuyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren taksimetrelerini güncelletmesi gereken taksici esnafı, servis önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Mesai zamanını taksimetre kuyruğunda harcayan taksiciler ise hem çalışamamaktan hem de müşterilere hizmet verememekten dert yandı. Metrelerce uzayan ‘Sarı kuyruk’ drone ile havadan görüntülendi.
Zam ayarının yapılacağının 15 gün önceden bilinmesine rağmen hizmetin aksatıldığını söyleyen taksici Ferhat Akçalı, “İşlerin yoğun olduğu zamanlarda uygulamaların burada yapılması yanlış oluyor. Bu durum belli saatlerde, belli duraklara gelinerek yapılmış olsa ne vatandaş mağdur olur ne de taksici esnafı burada saatlerce sıra bekler." dedi.