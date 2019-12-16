5 bin yıllık tarihi Diyarbakır surları hırsızların hedefi oldu! Çalıp satıyorlar
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve yaklaşık 5 bin yıllık tarihiyle dünyanın sayılı yapıları arasında yer alan Diyarbakır surlarının taşlarına hırsızlar dadandı. Hırsıların sur taşlarını çalıp sattıkları iddiası gündemin üst sıralarına yerleşti.
5 kilometrelik uzunluğu, 12 metrelik yüksekliği ve 4 yöne açılan kapıları ile görenleri kendine hayran bırakan yapının taşlarının hırsızlar tarafından yerinden sökülerek satıldığı iddiası, vatandaşların tepkisine neden oldu.
Tarihi ile dünyanın ve Türkiye'nin sayılı kentleri arasında gösterilen Diyarbakır'ın simgelerinden olan özellikleriyle dünyanın sayılı eserleri arasında yer alan surların taşları, son günlerde hırsızların hedefi oldu.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve listeye alındığı andan itibaren herhangi bir çalışmanın yapılmasına izin verilmeyen surlara dadanan hırsızlar, vatandaşların tepkisine neden oldu.
Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, bu kadar badireler atlatmasına rağmen dimdik ayakta kalan surların, bu hale düşmesinin acı verici olduğunu söyledi.