Milyonlarca emeklinin beklediği 5 bin liralık ikramiyenin tüm detaylar! Kimlere ödeme yapılacak?
Milyonlarca emekliyi ikramiye heyecanı sardı. Emekliler ve hak sahipleri Kasım ayında 5 bin lira ikramiye alacak. Peki bu ikramiye kimlere ödenecek? Detaylar belli oldu...
"Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla verilecek 5 bin liralık ödemenin Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerden bazı farkları da bulunuyor" ifadelerini kullanan Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında önemli detaylar aktardı:
Öncelikle bu ödeme tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkincisi ise çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alacaklar.
İkramiye kimlere ödeniyor?
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ: Sosyal güvenlik Kurumu'ndan prim ödeyerek emekli olmuş ve hayatta olan emekli vatandaşlar.
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİ: Kamu kurumlarında belli bir süre çalışarak emekliliği hak etmiş olan memurlar.