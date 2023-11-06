5 bin liralık ikramiye hesaplara yatıyor! İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri
12 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Cumhuriyet Bayramı 100’üncü yılına özel emekli ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihinin 15 Kasım’ı geçmeyeceğini söylemişti. İşte 4A SSK, 4B Bağkur emeklisi için tahsis numarasına göre tarihler…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir defaya mahsus Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel sadece çalışmayan emeklilere verileceğini açıkladığı 5000 liralık ödeme için meraklı bekleyiş sürüyor. 4A, 4B SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme takvimi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi. İşte 5 bin TL emekli ikramiyesinde son durum…
İkramiye ödemesi ne zaman?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu Işıkhan, “Ödemeler, Kasım’ın 15’ini geçmeyecek gibi duruyor” diye cevapladı.
Yeni Şafak’ta yer alan habere göre SGK, Bağkur emeklilerine 5000 TL ikramiye ödemesi 7-9-10-12-14-15 Kasım tarihleri arasında ödenecek.
Şartlar ne?
Kabine toplantısı ardından konuşan Erdoğan, emekli ikramiyesinin kimlere verileceğini açıklamıştı. “Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum” demişti.