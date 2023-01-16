5 bin 70 ünlüyle fotoğraf çektirdi Sivas'ta görenler şaşırdı: Rasim Öztekin ve Beyazıt Öztürk'e bakın...

Zamanla bu durum Erçelik’te tutkuya dönüştü. Tiyatro ve sinema oyuncularından, ses sanatçıları ve pop starlara kadar birçok ünlüyle fotoğraf çektirdi. 24 yıl içerisinde ünlülerle çektirdiği fotoğraf sayısı 5 bin 70’e ulaştı.