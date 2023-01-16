5 bin 70 ünlüyle fotoğraf çektirdi Sivas'ta görenler şaşırdı: Rasim Öztekin ve Beyazıt Öztürk'e bakın...
SİVAS'ta eşi benzeri olmayan koleksiyon görenleri şaşırttı. Gazetecilik yapan bir vatandaş 24 yılda Türkiye’de sanatlarıyla öne çıkan 5 bin 70 ünlüyle fotoğraf çektirdi ve arşivledi. O vatandaş fotoğraf çektirdiği ünlüler arasında Ediz Hun, Şafak Sezer, Beyazıt Öztürk, Serdar Ortaç gibi isimler de var...
Ahmet Erçelik, eşi benzeri olmayan koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda babasının aldığı fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekilmeye başlayan Erçelik, serbest gazeteciliğe başlayıp gittiği etkinliklerdeki ünlülerle hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı.
Zamanla bu durum Erçelik’te tutkuya dönüştü. Tiyatro ve sinema oyuncularından, ses sanatçıları ve pop starlara kadar birçok ünlüyle fotoğraf çektirdi. 24 yıl içerisinde ünlülerle çektirdiği fotoğraf sayısı 5 bin 70’e ulaştı.
Erçelik geçmişte çektirmiş olduğu fotoğrafları kart, yakın tarihte çektirdiği fotoğrafları ise dijital ortamda arşivleyip saklıyor.
En büyük hedefi kitap
Ünlüler ile fotoğraf çektirmeye devam eden Erçelik, eksik ünlü bırakmamak için sık sık Sivas dışında seyahatlere çıkıyor. En büyük hedefiyse bu fotoğrafları kitaba dönüştürmek.