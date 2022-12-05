48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte görkemli gecede ödül alan isimler...
En iyilerin belli olduğu 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, pazar akşamı canlı yayında gerçekleşti. Halk oylaması ve jüri değerlendirmesi sonucunda ödüller sahiplerini buldu. Kırmızı halı ardından ödül töreni ile ödüller dağıtıldı. İşte, görkemli 2022 Altın Kelebek Ödülleri adaylar ve kazananlar...
Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın sunduğu 48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Türkiye’nin yıldız isimlerini aynı çatı altında buluşturdu. Görkemli gecede ünlü isimler Altın Kelebek'lerine kavuştu.
İŞTE 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'NİN SAHİPLERİ:
48. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ YILDIZI PARLAYANLAR - NİLSU BERFİN AKTAŞ - ÖZGÜ KAYA - SU BURCU YAZGI COŞKUN - TARO EMİR TEKİN
Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya ve Su Burcu Yazgı Coşkun ve Tero Emir Tekin Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü Demet Özdemir'in elinden aldı.
EN İYİ KADIN OYUNCU - PINAR DENİZ (YARGI / KANAL D) Pınar Deniz, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Faruk Bayhan'ın elinden aldı.
EN İYİ ERKEK OYUNCU - KAAN URGANCIOĞLU (YARGI / KANAL D)