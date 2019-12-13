45 yaşındaki Pınar Altuğ 25 yıl önceki halini paylaştı sosyal medya yıkıldı

Son olarak senelerdir Çocuklar Duymasın'da partnerlik yaptığı Tamer Karadağlı ile ödül töreninde giydiği derin dekolteli kıyafeti ile konuşulan Pınar Altuğ, bu sefer sosyal medyaya damga vurdu. 25 sene öncesinde mankenlik yaptığı zamanlardan fotoğraflar paylaşan Altuğ, beğeni yağmuruna tutuldu. 45 yaşında olan Pınar Altuğ yıllara yenilmiş olsa da hayli fit kalmış.