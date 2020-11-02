45 kilo veren şarkıcı Adele 400 milyon TL'lik bomba teklifi reddetti

The Sun’ın, Adele’e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, şarkıcı, uzun zamandır beklenen yeni albümüne odaklanmak istediği için aralarında diyet planı, yemek şirketi, yemek kitabı, egzersiz videosu, hatta podyum modelliği gibi milyon dolarlık birçok teklifi reddetti.