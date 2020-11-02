45 kilo veren şarkıcı Adele 400 milyon TL'lik bomba teklifi reddetti
Adele, verdiği 45 kilodan sonra edindiği yeni imajıyla birçok markanın hedefine yerleşmişti. Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'in 40 milyon sterlinlik ( 400 milyon TL) reklam teklifini elinin tersiyle ittiği öğrenildi.
Sesi ve etkileyici performansı ile dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Adele, 45 kilo verip bambaşka bir görünüm elde edip çokça konuşulmuştu.
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İngiliz şarkıcı Adele, 45 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşmasının ardından kazandığı sağlıklı imajıyla birçok markanın hedefi halinde.
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Ancak 32 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 40 milyon sterlinlik (400 milyon TL) diyet reklamı teklifini elinin tersiyle itti.
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The Sun’ın, Adele’e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, şarkıcı, uzun zamandır beklenen yeni albümüne odaklanmak istediği için aralarında diyet planı, yemek şirketi, yemek kitabı, egzersiz videosu, hatta podyum modelliği gibi milyon dolarlık birçok teklifi reddetti.
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