444 kiloluk 'Pakistanlı Hulk' eş aradığını duyurdu şartı ise bir hayli ilginç
‘Pakistanlı Hulk’ olarak anılan 444 kiloluk Arbab Khizer Hayat, ‘boyu boyuna’ bir eş aradığını duyurdu. Hayat, “Ağırsıklet bir eşim olmalı ki ona zarar vermeyeyim. Şimdiye dek benimle evlenmek isteyen kadınların tümü fazlasıyla cılızdı” dedi.
Devasa görüntüsüyle çizgi roman kahramanı Hulk’a benzetilen 27 yaşındaki Pakistanlı Arbab Khizer Hayat, ailesinin evlilik ısrarları sonucu kendisine uygun bir eş arayışına girdiğini belirtti.
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Ancak Hayat, pek çok müstakbel gelin adayını kendi fiziksel özelliklerine uymadığı gerekçesiyle geri çevirdiğini söyledi.
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İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Hayat, “Ağır sıklet bir eşim olmalı ki ona zarar vermeyeyim. Şimdiye dek benimle evlenmek isteyen kadınların tümü fazlasıyla cılızdı” ifadelerini kullandı.
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Ortalama bir kadının kendisi için kötü eşleşme olacağını düşünen Pakistanlı Hulk, “En az 100 kilo olan bir kadınla tanışmak istiyorum ve boyunun da 1.92’den uzun olması gerekiyor ki birlikte iyi görünelim” ifadelerini kullandı.
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