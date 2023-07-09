43 ilin geçiş güzergahını yoğun yağış vurdu! Kazalar peş peşe geldi: Yaralılar var...

Kazada yaralanan D.A., H.G., E.A. ve T.A., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aynı kavşakta meydana gelen diğer bir kazada ise E.K.'nın kullandığı 06 T 1946 plakalı ticari taksi ile A.Ü.'nün idaresindeki MKR 1156 yabancı plakalı otomobilin çarpışması neticesinde yaralanan S.K. ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.