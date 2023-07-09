43 ilin geçiş güzergahını yoğun yağış vurdu! Kazalar peş peşe geldi: Yaralılar var...
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu "Dron" ile havadan görüntülendi. Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede yağan kuvvetli yağış sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren vatandaşlar, dönüş yoluna geçti. Ankara-Samsun kara yolunda araçlar yavaş yavaş ilerlerken, bazı güzergahlarda da trafik durma noktasına geldi.
Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede öğlen sonrası aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle de 4 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı.
Kırıkkale-Ankara kara yolu Kalecik Kavşağı'nda H.O.G. idaresindeki 06 DKL 902 plakalı hafif ticari araç, T.G. yönetimindeki 37 BD 400 plakalı tır ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan D.A., H.G., E.A. ve T.A., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aynı kavşakta meydana gelen diğer bir kazada ise E.K.'nın kullandığı 06 T 1946 plakalı ticari taksi ile A.Ü.'nün idaresindeki MKR 1156 yabancı plakalı otomobilin çarpışması neticesinde yaralanan S.K. ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.