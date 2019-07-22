42 yıl sonra vasiyeti gerçekleşti! İzmir'den Mardin'e nakledildi
MARDİN'in Derik ilçesinden göç ettiği İzmir'de 1977 yılında 39 yaşındayken geçirdiği mide kanaması sonucu hayatını kaybeden 5 çocuk babası Ahmet Perinçek'in Karabağlar'daki mezarı, 42 yıl sonra vasiyeti üzerine memleketi Derik'e nakledildi. Perinçek'in kemikleri kefenlenip, karton bir kutuya koyularak Derik'e getirilip, eşinin yanında toprağa verildi.
Nakliyecilik yapan 1938 doğumlu Ahmet Perinçek, memleketi 1969'da Mardin'in Derik ilçesinden İzmir'e göç etti. İzmir'in Karabağlar ilçesine yerleşen Perinçek, henüz 39 yaşındayken 1977 yılında geçirdiği mide kanaması sonucu yaşamını yitirdi.
Beş çocuk babası Perinçek'in cenazesi, memleketi Derik'e defnedilmesi yönündeki vasiyetine rağmen o günün şartları gereği Karabağlar'daki Paşa Köprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"Kemikleri kefenlenip karton kutuda defnenildi"
Perinçek'in çocukları, babalarının vasiyeti üzerine mezarın, Mardin'in Derik ilçesine taşınması için yetkililere başvurdu. İzmir'de kimseleri olmadığı belirlenen Perincek'in mezarının Derik'e taşınmasına karar verildi.
Duygu dolu anlar yaşandı
Mezarı açılan Perinçek'in kefenlenen kemikleri karton kutuya koyulup, Derik'e getirildi ve Cevizpınar Mahallesi'ndeki Mahmudo Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi. Perinçek'in çocukları, defin işlemi sırasında duygu dolu anlar yaşadı.