42. kattan aşağı attı kendini! Cebindeki not yürek yaktı

Genç kız, kendisine engel olmaya çalışan restoran çalışanlarını da yanında taşıdığı bıçağı savurarak, yaklaşmamaları konusunda uyardı. Bıçakla kendisine zarar veren Aysun Y., daha sonra kendisini 42'nci kattan boşluğa bıraktı.