42. kattan aşağı attı kendini! Cebindeki not yürek yaktı
Plazanın 42'nci katından atlayan genç kız feci şekilde yaşamını yitirdi. Ardında ailesine bıraktığı "beni kolyemle le gömün notu" yürek dağladı.
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Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi'ndeki şehrin plaka rakamından yola çıkılarak inşa edilen plazanın son katı olan 42'nci katta meydana geldi.
Plazanın son katında bulunan restoran kısmına müşteri gibi gelen Aysun Y., bir süre sonra restoranın seyir terası bölümüne geçerek aşağıya atlamaya kalkıştı.
Genç kız, kendisine engel olmaya çalışan restoran çalışanlarını da yanında taşıdığı bıçağı savurarak, yaklaşmamaları konusunda uyardı. Bıçakla kendisine zarar veren Aysun Y., daha sonra kendisini 42'nci kattan boşluğa bıraktı.
Beton zemine düşen genç kızı gören plazanın giriş katındaki alışveriş merkezi çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aysun Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.