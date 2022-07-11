41 yaşındaki kadın tam 44 kez anne oldu!

Mariam daha 12 yaşındayken ailesi tarafından para karşılığı satılarak, kendisinden büyük bir adamla onun 5. eşi olarak evlenmiş ve 13 yaşında ilk defa anne olmuş. Daha sonra defalarca dördüz, beşiz ve ikiz çocuk doğurarak 44 defa anne olan Mariam'ın şu an yaşayan 38 tane çocuğu var. Tüm çocukları, çocuk yaşta evlendirildiği eşinden.