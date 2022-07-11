41 yaşındaki kadın tam 44 kez anne oldu!
AFRİKA ülkelerinden Uganda'da yaşayan 41 yaşındaki Mariam Nabatanzi, genç yaşına rağmen 44 kez anne oldu. Küçük yaşta annesinin terk ettiği Mariam'ın hüzünlü hikayesi okuyanları duygulandırıyor.
Uganda'da yaşayan 41 yaşındaki Mariam Nabatanzi, anlattığı hayat hikayesi ile herkesi duygulandırıyor. Mariam, küçük yaşta annesi tarafından terk edilmiş ve babasının ikinci eşiyle birlikte yaşamaya başlamış.
İşte 41 yaşına rağmen 44 kez anne olan Mariam'ın duygulandıran hayat hikayesi...
Mariam, küçük yaşta annesi tarafından terk edilmiş. Babasının ikinci eşiyle birlikte yaşamaya başlayan Mariam'ın yüzü, üvey annesinden yana da gülmemiş. İddia ettiğine göre üvey annesi, yaptığı yemeklerin için kırık camlar ekleyerek kardeşlerinin vefatına neden olmuş.
Mariam daha 12 yaşındayken ailesi tarafından para karşılığı satılarak, kendisinden büyük bir adamla onun 5. eşi olarak evlenmiş ve 13 yaşında ilk defa anne olmuş. Daha sonra defalarca dördüz, beşiz ve ikiz çocuk doğurarak 44 defa anne olan Mariam'ın şu an yaşayan 38 tane çocuğu var. Tüm çocukları, çocuk yaşta evlendirildiği eşinden.