41 çeşit baharatla hazırlanan 'Mesir Macun'un faydaları saymakla bitmiyor

Şuanda Mesir Macunu Turizm Derneği coğrafi işaret olarak tescillendi. Başka kimse alamıyor. Diğer firmalar üretime devam edebilecek ama biz onları coğrafi işarette bizim belirlediğimiz şartlarda üretmelerini sağlayacağız. Coğrafi ürün işareti bir kişi tarafından alındığında başkası tarafından alınamıyor. Biz bunu Manisa'ya kazandırdık. Artık geleneksel ürün olarak coğrafi işaret olarak tescillendi. Patentte mesire bir standart oluşturuyoruz. Rengi, kıvamı, kaynama derecesi, içine girecek olan baharatların miktarı, biliyorsunuz 41 çeşit baharat kullanıyoruz. Üretenlerin, ticaretini yapanların ekmeğiyle işimiz yok. Biz istiyoruz ki mesir macunu herkesin bildiği şekilde, mesir macununu duymuş ama hiç yememiş gibi tepkileri çok alıyoruz, 'Şeker gibi kırılıyor' deniyor. Bunun bir kıvamı var bu da bize kötü bir etki oluşturuyor. Bunu engellemeye çalışıyoruz." dedi.