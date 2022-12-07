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400 metrekarelik alanda yetiştiriyor 3 milyon kazanıyor! Sipariş yağıyor

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400 metrekarelik alanda yetiştiriyor 3 milyon kazanıyor! Sipariş yağıyor

Bursa'da bir mantar üreticisi 400 metrekare alanda yılda 100 ton mantar üretimi yapıyor. Yılda 3 milyon lira kazanan girişimci, köye üretim üssü kurdu, şehrin mantar ihtiyacını karşılıyor. Büyük bir başarı örneği sergileyen üretici tüm köye örnek oldu.

400 metrekarelik alanda yetiştiriyor 3 milyon kazanıyor! Sipariş yağıyor

Keles ilçesinin Pınarcık köyünde yaşayan Mustafa İyitürk, 35 yıldır kültür mantarı üretimi yapıyor. 400 metre karelik üretim alanından ayda 8 ila 10 ton arasında mantar üretiyor. 

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400 metrekarelik alanda yetiştiriyor 3 milyon kazanıyor! Sipariş yağıyor

Yılda 3 milyon lira kazanıyor

Ürettiği mantarları yıl boyu Bursa'daki market, pazarcı ve manavlara satıyor. Ürettiği mantarların toptan kilosunu 30 liradan satıp 400 metrekarelik üretim alanından yılda 3 milyon lira kazanıyor.

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400 metrekarelik alanda yetiştiriyor 3 milyon kazanıyor! Sipariş yağıyor

Mantar üretmeye 35 yıl önce başladığını ifade eden Mustafa İyitürk, "Ben köyümde kurduğum 400 metrekarelik üretim alanında kültür mantarı yetiştiriyorum.

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400 metrekarelik alanda yetiştiriyor 3 milyon kazanıyor! Sipariş yağıyor

Bu mantarı üretmek için 23-24 derecelik ısı derecesi gerekiyor, üretim yerimizde sıcaklığı 23-24 dereceye getiriyoruz. Nem oranı ise 85 ila 95 olmalı biz nem oranını da bu seviyelere getiriyoruz. 

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