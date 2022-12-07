400 metrekarelik alanda yetiştiriyor 3 milyon kazanıyor! Sipariş yağıyor
Bursa'da bir mantar üreticisi 400 metrekare alanda yılda 100 ton mantar üretimi yapıyor. Yılda 3 milyon lira kazanan girişimci, köye üretim üssü kurdu, şehrin mantar ihtiyacını karşılıyor. Büyük bir başarı örneği sergileyen üretici tüm köye örnek oldu.
Keles ilçesinin Pınarcık köyünde yaşayan Mustafa İyitürk, 35 yıldır kültür mantarı üretimi yapıyor. 400 metre karelik üretim alanından ayda 8 ila 10 ton arasında mantar üretiyor.
Yılda 3 milyon lira kazanıyor
Ürettiği mantarları yıl boyu Bursa'daki market, pazarcı ve manavlara satıyor. Ürettiği mantarların toptan kilosunu 30 liradan satıp 400 metrekarelik üretim alanından yılda 3 milyon lira kazanıyor.
Mantar üretmeye 35 yıl önce başladığını ifade eden Mustafa İyitürk, "Ben köyümde kurduğum 400 metrekarelik üretim alanında kültür mantarı yetiştiriyorum.
Bu mantarı üretmek için 23-24 derecelik ısı derecesi gerekiyor, üretim yerimizde sıcaklığı 23-24 dereceye getiriyoruz. Nem oranı ise 85 ila 95 olmalı biz nem oranını da bu seviyelere getiriyoruz.