40 yıldır ilk defa yaşandı Bursalı muhtar gördüğü kuraklık görüntüsüne inanamıyor
BURSA'da kuruyan sulama göleti, görenlerin kuraklık endişelerini daha da arttırdı.
Mudanya ilçesinde bulunan Çınarlı göleti, 1980 yılında 4 köyün sulama ihtiyacını karşılamak için inşa edildi. Bir çok meyve sebzenin yetiştiği 4 köyde köylüler bu yıl kar ve yağmur yağmazsa mahsûllerini sulayamama ve ürün alamama tehdidiyle karşı karşıya.
40 yıldır bu göletten tarlalarını sulayan üreticiler 40 yıldır bu mevsimde böyle kuraklığa şahit olmadıklarını ifade etti.
İlk defa görüyorum: Göletin kurulduğu yıldan itibaren bu mevsimde ilk defa bu kadar kurak kaldığını belirten Çınarlı köyünün muhtarı Yaşar Yıldız, "Yaşım 55. İlk defa bu mevsimde böyle kuraklık görüyorum." dedi.
Ağzına kadar doluyordu: Muhtar, "Bu gölet 1981 yılında kuruldu. Aralık ayında kuraklık yaşandığını hatırlamıyorum. Bu ayda bu gölet ağzına kadar doluyordu." ifadesini kullandı.