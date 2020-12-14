40 yıldır ilk defa yaşandı Bursalı muhtar gördüğü kuraklık görüntüsüne inanamıyor

İlk defa görüyorum: Göletin kurulduğu yıldan itibaren bu mevsimde ilk defa bu kadar kurak kaldığını belirten Çınarlı köyünün muhtarı Yaşar Yıldız, "Yaşım 55. İlk defa bu mevsimde böyle kuraklık görüyorum." dedi.