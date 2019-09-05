40 yaşındaki halini görenler tanıyamadı şarkıcı Lara yıllar sonra ekrana çıktı!
Kanal D'da yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan şarkıcı Lara yıllar sonraki yeni görüntüsüyle izleyen herkesi şaşırttı. 40 yaşındaki ünlü şarkıcı hiç estetik yaptırmadığını söyledi.
2000'li yılların en iyi çıkış yapan şarkıcılarından biri olan Lara uzun süredir kameralardan uzak bir hayat sürdürüyordu. Ünlü şarkıcı bugün Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu oldu.
Yüzündeki büyük değişimle dikkat çeken Lara, hiç estetik yaptırmadığını ve önceki yıllara göre epeyce zayıfladığı için bu şekilde göründüğünü söyledi.
İşte Lara’nın açıklamalarından bazı bölümler...
"Ben spor yapmaya başladım. Alanya’da yaşıyorum artık ailemle. Hayatıma dikkat ediyorum. Spor yapıyorum bisiklete biniyorum, pilates yapıyorum. Eskiye göre çok zayıfladım. 12 kilo verdim ben. Eskiden makyajlar da abartılıydı, ondan dolayı daha büyük duruyorduk."
"Benim dudağım ve burnum doğal hatta dudağımı küçülttürme operasyonu yaptırmak istiyorum. Kesinlikle burnumda ve dudağımda estetik yok."